Milei viaja a Washington para reunirse con empresarios y recibir dos distinciones

El presidente Javier Milei viajará este martes 13 de octubre a Washington, donde desarrollará una agenda centrada en encuentros con empresarios, actividades institucionales y la recepción de dos distinciones.

La visita tendrá un marcado perfil económico. El mandatario buscará promover las oportunidades de inversión en la Argentina y exponer los principales lineamientos de su programa ante representantes del sector privado estadounidense.

Reuniones con empresarios y reconocimientos

El miércoles 14, Milei tiene previsto reunirse con el inversor Andy Kleinman y con Harold Hamm, empresario petrolero estadounidense vinculado a Continental Resources, una de las compañías del sector energético de ese país.

Esa misma noche participará de la Gala de la Herencia Hispana, donde recibirá un reconocimiento.

El jueves 15 brindará un discurso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos y participará de una actividad vinculada con la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo, en la que también será distinguido.

Por el momento, la agenda oficial difundida no incluye una reunión bilateral con Donald Trump ni encuentros en la Casa Blanca.

El regreso del Presidente está previsto para el viernes 16 de octubre. Será su quinto viaje a Estados Unidos durante 2026, en medio de las gestiones del Gobierno para atraer inversiones y fortalecer sus vínculos económicos internacionales.