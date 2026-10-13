Presupuesto 2027: la oposición exige más fondos para universidades y discapacidad

La oposición en la Cámara de Diputados exigirá al Gobierno nacional que modifique el Presupuesto 2027 para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y revise los recortes previstos en materia de discapacidad.

El reclamo será planteado este martes ante el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expondrá en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para defender el proyecto enviado por el Ejecutivo.

La principal diferencia está en los recursos destinados a las universidades nacionales. Mientras el Gobierno contempla $7,7 billones, los rectores universitarios reclaman $11 billones, una brecha de $3,3 billones.

Desde Unión por la Patria, el diputado Guillermo Michel solicitó que se incrementen las partidas para cumplir con la Ley 27.795 y propuso compensar ese aumento mediante una reducción de otras asignaciones del Tesoro, sin modificar el resultado fiscal previsto.

El reclamo también cuenta con el respaldo de bloques como la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal.

Discapacidad, otro punto de conflicto

La oposición también cuestiona cuatro artículos del proyecto que modificarían aspectos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Ante las críticas, el oficialismo analiza retirar esas modificaciones y negociar una alternativa legislativa con sus aliados.

La discusión se suma a los reclamos provinciales por fondos para obras públicas y compensaciones a las cajas jubilatorias, en un escenario en el que el Gobierno necesita acuerdos parlamentarios para aprobar el Presupuesto.

El debate tiene especial relevancia para universidades como la Universidad Nacional de Salta (UNSa), que participa del reclamo por mayores recursos para garantizar su funcionamiento.