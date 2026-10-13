Kim Jong-un exhibió un misil capaz de alcanzar Estados Unidos junto a su hija, señalada como posible sucesora

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inauguró un museo militar en el que exhibió parte del arsenal de su país, incluido un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar territorio estadounidense. La ceremonia contó con la presencia de su esposa, Ri Sol-ju, y su hija, Kim Ju-ae, cuya creciente exposición pública alimenta las especulaciones sobre una posible sucesión familiar.

La inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional se realizó el domingo 11 de octubre, en el marco de las celebraciones por el 81° aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea. Las imágenes fueron difundidas este martes por la agencia estatal KCNA.

Entre las armas exhibidas se encuentra el Hwasong-20, un misil intercontinental diseñado para transportar ojivas nucleares y cuyo alcance estimado permitiría llegar a Estados Unidos. La exposición también incluye drones, sistemas de lanzamiento y armamento submarino.

La hija de Kim, cada vez más presente

Uno de los aspectos que despertó mayor interés fue la presencia de Kim Ju-ae, quien acompañó a su padre durante el recorrido por las instalaciones militares.

La joven, cuya edad exacta no fue confirmada oficialmente, aparece cada vez con mayor frecuencia en actos vinculados con el Ejército y el programa armamentístico norcoreano.

Estas apariciones reforzaron las interpretaciones de analistas internacionales que la consideran una posible heredera del poder. Sin embargo, el régimen norcoreano no anunció oficialmente quién sucederá a Kim Jong-un.

Un mensaje para Estados Unidos

La exhibición militar se produce en medio de nuevas tensiones en la península coreana y de las expectativas por un eventual encuentro entre Kim Jong-un y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump manifestó recientemente que podría reunirse con el mandatario norcoreano durante su próximo viaje a Asia, aunque todavía no existe una reunión confirmada.

Mientras tanto, Corea del Norte continúa desarrollando su programa de misiles y reafirmando su capacidad militar frente a Estados Unidos y sus aliados regionales.