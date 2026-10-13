Uruguay busca habilitar la jubilación anticipada a los 60 años con 30 de aportes

El Gobierno de Uruguay anunció un proyecto de ley para permitir la jubilación anticipada desde los 60 años, siempre que el trabajador acredite al menos 30 años de servicios.

La iniciativa fue presentada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tras el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi. El objetivo es introducir mayor flexibilidad en el sistema previsional y facilitar el retiro de quienes tienen dificultades para continuar trabajando.

La propuesta no modifica la edad general de jubilación, que seguirá siendo de 65 años, sino que incorpora una alternativa voluntaria para quienes cumplan los requisitos.

Quiénes podrán jubilarse antes

El proyecto contempla a los trabajadores que aportan al Banco de Previsión Social (BPS) y al sistema de ahorro individual administrado por las AFAP. También abre la posibilidad de incorporar a las cajas paraestatales.

Según explicó Sánchez, la iniciativa busca beneficiar especialmente a los trabajadores de menores ingresos y a quienes acumularon mayor desgaste físico durante su vida laboral.

El funcionario aseguró que el 30% de las personas con jubilaciones más bajas podrá acceder al retiro a los 60 años en condiciones iguales o mejores a las existentes antes de la reforma previsional de 2023.

Quienes decidan continuar trabajando hasta los 65 años o más conservarán incentivos para obtener prestaciones superiores.

La propuesta surge del Diálogo Social impulsado por el Gobierno uruguayo y deberá ser debatida y aprobada por el Parlamento antes de entrar en vigencia.