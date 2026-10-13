El papa León XIV será operado hoy y permanecerá internado en el hospital Gemelli de Roma

El papa León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones.

La internación está prevista para el mediodía. De acuerdo con la información publicada por la agencia EFE, el Pontífice no ocupará el apartamento habitualmente reservado a los papas, debido a que se encuentra en remodelación. Será alojado en otro sector de la décima planta del hospital.

El Gemelli tiene una larga vinculación con el Vaticano: allí fueron atendidos Juan Pablo II y Francisco, mientras que Benedicto XVI nunca estuvo internado en ese establecimiento.

Por su parte, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, destacó la serenidad con la que León XIV comunicó su próxima operación.

El cardenal aseguró que pudo conversar con el Papa el lunes y expresó su confianza en una pronta recuperación, aunque reconoció su preocupación por la intervención.

Durante la hospitalización, se prevé que las principales actividades del Pontífice queden suspendidas. Sin embargo, el Papa conserva plenamente sus funciones y puede continuar tomando decisiones y firmando documentos.

Hasta el momento, no se informó un diagnóstico definitivo sobre la naturaleza del nódulo pulmonar.