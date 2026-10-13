El FMI advierte que la economía mundial se desacelera y enfrenta nuevos riesgos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre un escenario económico mundial complejo, marcado por los conflictos geopolíticos, el encarecimiento de la energía y las dificultades para sostener el crecimiento.

En su informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el organismo proyectó que la actividad global crecerá 3,1% en 2026, por debajo del 3,5% registrado el año pasado. Para 2027 espera una recuperación hasta el 3,4%.

Entre los principales riesgos aparecen la continuidad de los conflictos en Oriente Medio, los altos precios del petróleo, el endeudamiento de los países y las tasas de interés elevadas, que encarecen el financiamiento.

El FMI también destacó que las inversiones en inteligencia artificial están ayudando a sostener la actividad económica, aunque advirtió que ese impulso se concentra en un número reducido de países.

El organismo señaló que la economía internacional logró resistir sucesivas crisis, pero enfrenta un período de mayor incertidumbre, con riesgos de inflación persistente y nuevas turbulencias financieras.

Para la Argentina, este escenario representa un desafío adicional por su necesidad de financiamiento y su exposición a los cambios en los precios internacionales y en los mercados de deuda.