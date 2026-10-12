Francia: represión contra el reclamo estudiantil deja heridos a horas de la huelga general

Una oleada de violencia tiñó la víspera de la jornada de huelga general convocada en Francia, donde la protesta estudiantil que se arrastra desde mediados de septiembre derivó en episodios de altísima tensión urbana.

Pese a que el Ministerio de Educación Nacional reportó un descenso en la cantidad de colegios y universidades bloqueadas —asegurando que más del 96% de los establecimientos mantiene sus puertas abiertas—, la virulencia en los focos de conflicto experimentó un vertiginoso salto. La propia cartera educativa confirmó que tan solo durante la mañana de este lunes al menos ocho trabajadores de la educación resultaron heridos producto de los choques en los accesos a los edificios escolares.

El episodio de mayor gravedad ocurrió en las inmediaciones del instituto Saint-Exupéry, en el distrito 15 de Marsella, donde un efectivo policial debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud tras recibir el impacto directo de un proyectil pirotécnico en la nuca. El clima de insubordinación se replicó de forma simultánea en puntos estratégicos como Burdeos, Lyon, Estrasburgo, Rennes y la propia capital gala, donde manifestantes levantaron barricadas e incendiaron contenedores frente al histórico edificio Panthéon de la Universidad de la Sorbona, al tiempo que se registraron bloqueos inéditos en instituciones privadas tradicionales.

Frente a la inminente parálisis del país prevista para este martes y la propagación del uso de morteros pirotécnicos, el presidente Emmanuel Macron instó a la calma y pidió que el derecho a manifestarse se mantenga en carriles pacíficos y ordenados. Sin embargo, las demandas por la falta de presupuesto y la degradación de las condiciones en el sistema educativo han encendido la mecha de un conflicto social que amenaza con desbordar la capacidad de contención del Palacio del Elíseo.

(Con información de Ámbito)