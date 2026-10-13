El Gobierno reúne a su mesa política para negociar con gobernadores y avanzar con la reforma electoral

La mesa política del Gobierno nacional volverá a reunirse este martes a las 13 en Casa Rosada, con la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y las negociaciones con los gobernadores entre sus principales prioridades.

El encuentro será coordinado por Karina Milei, en medio de las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios para avanzar con sus proyectos en el Congreso.

Uno de los principales objetivos es eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que genera resistencias incluso entre sectores aliados.

Una semana clave en Diputados

El Gobierno también prepara una sesión especial para el miércoles 21 de octubre, en la que buscará tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y propuestas vinculadas con discapacidad y morosidad.

A esto se suma la ofensiva opositora contra el DNU 70/2023, que obliga al oficialismo a reforzar sus acuerdos parlamentarios.

Según informó Noticias Argentinas, las negociaciones incluyen a 13 gobernadores aliados, aunque existen diferencias dentro del propio Gobierno sobre cómo alcanzar los acuerdos.

Mientras Diego Santilli y Luis Caputo buscan acelerar los entendimientos, Martín y Eduardo “Lule” Menem prefieren negociar de manera individual con cada provincia.

La estrategia apunta no solo a garantizar respaldo legislativo, sino también a consolidar alianzas de cara a las elecciones de 2027.

La reunión se realizará antes de un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, mientras Karina Milei permanecerá en el país para seguir las negociaciones políticas.