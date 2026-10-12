Hallan cintas inéditas de Los Redondos tras cuatro décadas

Un tesoro audiovisual que permaneció extraviado durante cuarenta años promete conmover los cimientos de la historia del rock argentino. Un conjunto de cintas cinematográficas grabado en diciembre de 1985 por un grupo de estudiantes de cine, que documenta la mítica presentación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el local porteño Palladium, reapareció de manera fortuita en el altillo de una antigua casona en San Miguel. La noticia se dio a conocer a través de un adelanto publicado por el realizador Mariano Mucci, revelando la recuperación de un material que hasta ahora pertenecía únicamente al terreno del mito.

El proyecto original nació de la colaboración directa entre los jóvenes cineastas y el Indio Solari, quienes trabajaron en conjunto en el guion de un videoclip para el tema Criminal Mambo antes de pasar a registrar el histórico show en vivo. Las cintas, que permanecieron perdidas durante cuatro décadas, fueron trasladadas a Madrid para un minucioso proceso de restauración que incluye el escaneo cuadro a cuadro en resolución 4K. Al tratarse de imágenes originalmente mudas, el equipo liderado por Mucci, Aníbal Girbal y Augusto Giménez Zapiola lleva adelante la delicada tarea de sincronizar el registro visual con el audio de aquella velada.

El material no solo capta la potencia de la banda sobre el escenario —iniciando el show con el tema Preso en mi ciudad tras un particular saludo de Solari al público—, sino que también rescata escenas inéditas del backstage. Las tomas entre bambalinas exhiben la intimidad y el desenfado de los músicos mientras se prueban gorros y juegan con rollos de papel higiénico al ritmo de la Obertura 1812 de Chaikovski, la pieza clásica que utilizaban como introducción a sus conciertos.

Aunque pequeñas fracciones de este rodaje tuvieron una fugaz aparición televisiva en 1996 durante la emisión del programa 220 en ATC, el grueso de la filmación permaneció inaccesible hasta hoy. A la espera de precisiones sobre el formato final y la fecha de estreno del documental, el hallazgo reabre una ventana directa a los cimientos de un fenómeno cultural sin precedentes en la música popular.

(Con información de Infobae)