La Usina Cultural proyecta lo mejor del cine contemporáneo

La capital salteña se suma a una propuesta cultural federal al convertirse en una de las doce sedes nacionales del XXII Encuentro de Cine Europeo (ECE). A través del ciclo Los Martes, la Usina Cultural abrirá sus puertas para proyectar una cuidada selección de cortometrajes y largometrajes contemporáneos bajo el lema conceptual “Historias para conversar el presente y pensar el futuro”.

La iniciativa reúne producciones procedentes de 18 naciones de la Unión Europea que abordan temáticas vinculadas a la identidad, las decisiones individuales y las dinámicas vinculares actuales.

La grilla de actividades iniciará este martes 13 de octubre con dos funciones consecutivas en la pantalla del recinto. A las 19:00 se presentará el drama neerlandés Jippie No More!, dirigido por Margien Rogaar, que sigue los descubrimientos afectivos y desencuentros amorosos de un joven con síndrome de Down durante la boda de su hermana. En segundo turno, a las 21:00, la sala proyectará la comedia dramática belga Cara o seca, de Lenny y Harpo Guit, enfocada en los vertiginosos giros de fortuna de una apasionada de las apuestas en el centro de Bruselas.

El ciclo busca fortalecer la oferta cinematográfica internacional en la provincia, fomentando el debate reflexivo y el intercambio cultural entre los asistentes. Todas las proyecciones cuentan con entrada libre y gratuita, estando el ingreso únicamente condicionado por la capacidad máxima de la sala, por lo que las autoridades recomiendan asistir con prudencia y puntualidad.