Feria del Libro de Salta: un espectáculo gratuito invita a descubrir la fauna y los paisajes de la provincia

La Feria del Libro de Salta tendrá este domingo 11 de octubre una propuesta especial para los más chicos. Amar lo Nuestro presentará “Nuestra Salta y sus maravillosos ambientes”, un espectáculo que combina música, teatro y educación ambiental.

En diálogo con Qué Domingo, por Aries, Mariana Raposo, directora del proyecto, explicó que la actividad propone un viaje imaginario por cuatro áreas naturales protegidas de la provincia, con la participación de un guardaparque y una bióloga de Parques Nacionales.

Fran el Tucán, Nina la Flamenco Andina y otros personajes de los libros de Amar lo Nuestro acompañarán a los niños con música y baile.

Raposo destacó que el objetivo es despertar el interés por la naturaleza desde la infancia. “Nosotros decimos conocer para amar, amar para conservar”, expresó.

La presentación será en el Teatro de la Usina Cultural, con entrada libre y gratuita. El ingreso comenzará a las 15:30 y el espectáculo arrancará puntualmente a las 16, según aclaró Raposo.

Además, los asistentes podrán conocer y adquirir los libros del proyecto en el espacio Mundo Pequeño de la Feria del Libro.