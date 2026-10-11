Los Fundamentalistas coparon Tucumán con un recital multitudinario y mensajes políticos

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado convocaron a unas 50 mil personas en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán, en una noche que reunió música, emoción y mensajes políticos.

El recital se extendió durante casi tres horas y fue seguido por otras 100 mil personas a través de YouTube, de acuerdo con la cobertura de Minuto Uno.

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición virtual del Indio Solari, quien participó mediante grabaciones proyectadas en pantallas gigantes. Su voz acompañó canciones como Un ángel para tu soledad y Encuentro con un ángel amateur.

También hubo expresiones políticas entre el público, con cánticos contra el presidente Javier Milei y consignas como “La patria no se vende”.

El cierre llegó con Jijiji, interpretado con la imagen y la voz del Indio desde las pantallas, mientras miles de seguidores protagonizaron el tradicional pogo.

La multitud también celebró la intervención del trompetista Miguel Ángel Tallarita, quien incorporó fragmentos de Smoke on the Water, de Deep Purple, y de la Marcha Peronista.