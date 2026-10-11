El proyecto que busca formar niños “defensores” de la naturaleza de Salta a través de la educación

Conocer los paisajes y animales de Salta puede ser el primer paso para aprender a protegerlos. Esa es la propuesta de Amar lo Nuestro, una iniciativa que combina divulgación científica, educación y expresiones artísticas.

En Qué Domingo, por Aries, su directora, Mariana Raposo, destacó la necesidad de que los chicos conozcan los espacios naturales de la provincia y comprendan su importancia.

“Soñamos que el día de mañana ellos se conviertan en los defensores de su tierra”, expresó.

Raposo explicó que uno de los propósitos del proyecto es generar un sentido de pertenencia con el territorio, especialmente entre las nuevas generaciones.

Para lograrlo, el equipo trabaja con docentes, psicopedagogas y especialistas en distintas especies de fauna, que ayudan a traducir conocimientos científicos en contenidos accesibles.

La propuesta también busca mostrar lugares que, pese a estar en Salta, resultan poco conocidos para muchas familias.

En ese sentido, Raposo sostuvo que el arte, la música y el teatro permiten acercar esos conocimientos de una manera diferente y despertar el interés por seguir aprendiendo.