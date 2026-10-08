"No está en juego solo el financiamiento, sino la continuidad de la universidad pública”

La decana de la Facultad de Humanidades de la UNSa, Mercedes Quiñones, advirtió que la crisis presupuestaria dejó de afectar solamente al funcionamiento cotidiano y, a su entender, comenzó a poner en discusión la propia continuidad del sistema universitario público.

“No es solamente el financiamiento como un fin, sino que esto está poniendo en riesgo la existencia, la continuidad de la universidad pública en Argentina como tal”, sostuvo en diálogo con Pelo & Barba por Aries.

Quiñones aseguró que las universidades atraviesan un tercer año consecutivo de ajuste y enumeró sus consecuencias: reducción de recursos destinados a docencia, investigación y extensión, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y becas estudiantiles que, según afirmó, quedaron muy por detrás de las necesidades económicas de los alumnos.

“El ajuste es brutal”, resumió.

También incorporó al cuadro las restricciones al boleto estudiantil desde junio, que, según señaló, afectan directamente la economía de quienes estudian.

Para la decana, el conflicto excede a autoridades y trabajadores universitarios porque detrás de cada estudiante existe “una familia” y una comunidad que sostiene su permanencia en la universidad.