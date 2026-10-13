Reabre el Parque Nacional Iguazú tras la histórica crecida del río

Tras la crecida que obligó a restringir el acceso a las Cataratas, las autoridades anunciaron la reapertura del parque desde este martes 13 de octubre.
Turismo13/10/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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El Parque Nacional Iguazú reabre este martes 13 de octubre, luego de que el caudal del río comenzara a descender y permitiera levantar las restricciones preventivas que afectaron las visitas turísticas.

La decisión fue anunciada por la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina S.A., tras un monitoreo permanente de las condiciones del río.

La reapertura llega después de una crecida extraordinaria que el lunes elevó el caudal a más de 12.000 metros cúbicos por segundo, ocho veces por encima de su promedio habitual.

Las intensas lluvias registradas en Brasil y Misiones habían obligado a restringir el acceso a distintos sectores de las Cataratas por razones de seguridad.

Las autoridades recomendaron a los visitantes consultar los canales oficiales antes de recorrer los circuitos, para conocer las condiciones de habilitación de cada sector.

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