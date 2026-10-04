Semana del Torrontés de Altura: qué actividades habrá en Salta
La ciudad de Salta será escenario de una nueva edición de la Semana del Torrontés de Altura, con una agenda de actividades vinculadas al vino, la gastronomía y la promoción turística. El punto central será el KM 0 de la Ruta del Vino, en pleno centro capitalino.
La programación incluirá degustaciones, experiencias sensoriales y propuestas gastronómicas alrededor del Torrontés, uno de los varietales más representativos de los Valles Calchaquíes. La iniciativa busca acercar tanto a salteños como a turistas al circuito vitivinícola provincial.
También se prevén actividades con bodegas, productores y referentes del sector, en una semana pensada para reforzar la identidad del vino de altura y su vínculo con la oferta turística y cultural de Salta.
La propuesta forma parte de las acciones de promoción de la Ruta del Vino, con foco en el Torrontés como producto distintivo y en la posibilidad de vivir la experiencia vitivinícola desde la ciudad.