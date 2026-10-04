Semana del Torrontés de Altura: qué actividades habrá en Salta

La propuesta se desarrollará en el KM 0 de la Ruta del Vino con actividades para acercar al público al varietal emblemático de la provincia.
 
Turismo04/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La ciudad de Salta será escenario de una nueva edición de la Semana del Torrontés de Altura, con una agenda de actividades vinculadas al vino, la gastronomía y la promoción turística. El punto central será el KM 0 de la Ruta del Vino, en pleno centro capitalino.

La programación incluirá degustaciones, experiencias sensoriales y propuestas gastronómicas alrededor del Torrontés, uno de los varietales más representativos de los Valles Calchaquíes. La iniciativa busca acercar tanto a salteños como a turistas al circuito vitivinícola provincial.

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También se prevén actividades con bodegas, productores y referentes del sector, en una semana pensada para reforzar la identidad del vino de altura y su vínculo con la oferta turística y cultural de Salta.

La propuesta forma parte de las acciones de promoción de la Ruta del Vino, con foco en el Torrontés como producto distintivo y en la posibilidad de vivir la experiencia vitivinícola desde la ciudad.

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