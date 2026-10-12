Señalan que la IA puede facilitar el seguimiento de los estudiantes

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Sergio Grabosky, abordó los desafíos que enfrenta la enseñanza ante el avance de la inteligencia artificial en el marco de la presentación del libro “La escritura mediada con inteligencia artificial. Estrategias cognitivas y propuestas didácticas”.

Para Grabosky, el seguimiento de los borradores, las correcciones y las distintas etapas de elaboración resulta fundamental para reconocer cuándo un estudiante presenta una producción que no le pertenece.

“Se detectaría el plagio o el uso de una inteligencia artificial si yo, como docente, tengo un seguimiento. Es decir, si conozco cómo escribe cada estudiante, si puedo tener trazas o registros de sus estilos, sus formas de escribir, los errores más frecuentes que comete. Entonces, si yo conozco la escritura de los chicos, difícilmente voy a recibir un trabajo plagiado y me la voy a creer”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que las condiciones en las que trabajan los docentes dificultan la posibilidad de realizar ese acompañamiento. La cantidad de estudiantes, el tiempo que demandan las correcciones y la necesidad de desempeñarse en distintas instituciones aparecen como obstáculos que ya existían antes de la llegada de la inteligencia artificial.

En ese contexto, el investigador planteó que la IA también puede resultar útiles para los propios docentes, especialmente para registrar y acompañar los procesos de aprendizaje.

“La inteligencia artificial puede ser usada también con integridad académica por profesores, por docentes, para llevar adelante los registros de seguimiento de los estudiantes. Porque existe la posibilidad, con algunas herramientas, de hacer estas trazas de seguimiento de los procesos de escritura”, explicó.

Grabosky consideró que otra de las claves es evitar que la evaluación se limite a recibir una tarea terminada, sin conocer cómo fue elaborada. “Si seguimos con viejas prácticas de pedir la tarea para evaluar y no veo nada en el medio, ahí sí vamos a tener dificultades. Nosotros creemos que hay que permitir y hay que controlar”, remarcó.

Finalmente, el investigador puso a disposición de las instituciones educativas el espacio de investigación de la cátedra de Comprensión y Producción de Textos de la Facultad de Humanidades de la UNSa, para trabajar sobre la incorporación de estas tecnologías a la enseñanza.

“Tenemos un compromiso de hacer extensión al medio, así que las directoras de escuelas que quieran, que deseen trabajar estos temas, ofrezco el espacio que tenemos de investigación en la cátedra de Comprensión y Producción de Textos de la UNSa. En la Facultad de Humanidades nos pueden contactar y estamos a disposición”, señaló.