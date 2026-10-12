Inteligencia artificial en las escuelas: “Es necesario hacerse cargo”

El avance de la inteligencia artificial en los ámbitos educativos plantea nuevos desafíos para docentes y estudiantes, especialmente en relación con la lectura, la escritura y la producción de trabajos académicos. En el marco de la Feria del Libro de Salta, se realiza el taller “Leer y escribir en la era de la IA” a cargo de a cargo del Mg. Sergio Grabosky, docente e investigador de la UNSA y del filósofo y divulgador especializado en tecnología y cultura, Tomás Balmaceda.

Por Aries, Grabosky analizó la resistencia que existe en instituciones educativas frente a la incorporación de la inteligencia artificial y propuso un “uso didáctico de la IA ”.

“Creemos que es necesario hacerse cargo, porque nosotros, de acuerdo a algunos talleres y encuestas hechas previamente en distintos ámbitos educativos, vimos que la tendencia por parte de los equipos docentes o de las universidades es negar o prohibir el uso”, señaló.

Para el investigador, esa postura resulta difícil de sostener frente a una tecnología que ya forma parte de las herramientas cotidianas de escritura y búsqueda de información. “Es importante un uso didáctico, usar la inteligencia artificial para enseñar, incorporarla a las clases”, explicó.

Sin embargo, reconoció que uno de los principales cuestionamientos a su incorporación es el riesgo de que los estudiantes dejen de desarrollar sus propias capacidades de lectura, escritura y razonamiento. En ese sentido, sostuvo que el problema no es únicamente el acceso a estas herramientas, sino la ausencia de criterios institucionales que orienten su utilización.

“Primero que nada, nosotros planteamos la necesidad de que haya pautas y reglas institucionales. Si no se le dice a un estudiante lo que se puede y no se puede hacer, se va a hacer de todo con esa inteligencia artificial”, advirtió.

El investigador explicó que esta discusión ocupa un lugar central en el libro que aborda la relación entre inteligencia artificial y educación. “Hay un capítulo que habal de integridad académica, es decir, una escritura de la cual uno conserva la autoría sin perderla, sin delegarla, porque ha controlado todo el proceso de creación. Uno es el autor en la medida en que se atribuye a sí mismo las ideas y las palabras”, explicó.

Más allá del ámbito educativo, Grabosky señaló que el debate sobre la inteligencia artificial también debe considerar su impacto social y laboral. En ese sentido, mencionó los planteos de algunas empresas tecnológicas y a la encíclica del Papa que, según explicó, advierte sobre las consecuencias de estas tecnologías en el empleo.

“Habla de un nuevo sistema capitalista que usa las plataformas y la inteligencia artificial con la intención de descartar seres humanos. Eso es lo peligroso que estamos viviendo hoy, y también lo que hay que prever para las futuras generaciones”, sostuvo.