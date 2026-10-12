Fuerte choque en Coronel Vidt y Ayacucho: un motociclista terminó hospitalizado

Un nuevo siniestro vial se registró durante la mañana de este lunes en la intersección de Coronel Vidt y Ayacucho, en la ciudad de Salta, donde chocaron un automóvil Ford Fiesta y una motocicleta.



Según se informó en Pelo y Barba por Aries desde el lugar, el motociclista sufrió traumatismos en la cabeza y fue trasladado consciente y estable al hospital San Bernardo para recibir atención médica.

Personal de Tránsito indicó que no encontró un casco de protección en el lugar del accidente, por lo que se presume que el motociclista circulaba sin ese elemento de seguridad. Hasta el momento, no se pudo realizar el test de alcoholemia al herido.

El conductor del Ford Fiesta, que se desplazaba en sentido oeste-este, dio negativo en el control de alcoholemia. Se trataría de un trabajador dedicado a la distribución de pan, quien debió solicitar ayuda a un compañero para trasladar la mercadería y continuar con su recorrido laboral.

A raíz del choque, el tránsito permanecía parcialmente restringido en la zona, con accesos limitados sobre calle Ayacucho, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Las circunstancias que provocaron la colisión todavía se encuentran bajo investigación.