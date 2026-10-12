Clausuraron dos fiestas clandestinas en Salta: había alcohol, música fuerte y gran cantidad de personas

La Policía de Salta clausuró dos fiestas clandestinas durante el fin de semana en las localidades de Orán y Nazareno, donde se detectó música a alto volumen, gran concurrencia de personas y venta de bebidas alcohólicas sin las habilitaciones correspondientes.

Los procedimientos se realizaron durante patrullajes preventivos, cuando los efectivos advirtieron la realización de eventos que no contaban con autorización.

En Orán, los uniformados intervinieron en una fiesta organizada en un inmueble de calle Belgrano. Allí identificaron e infraccionaron a un hombre señalado como responsable del evento, debido a que no contaba con los permisos exigidos.

En tanto, en Nazareno, efectivos de la Subcomisaría local clausuraron otra fiesta que se desarrollaba en calle San Martín. Por este hecho, dos mujeres fueron sancionadas por incumplir el artículo 124 del Código Contravencional de Salta, establecido en la Ley 7.135.

Según informó la fuerza provincial, en ambos procedimientos se constató la presencia de numerosas personas y la comercialización de bebidas alcohólicas.

Las actuaciones quedaron bajo intervención de la Fiscalía Penal 1 de Orán y la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON).