Gimnasia y Tiro reaccionó a tiempo y rescató un empate en el clásico norteño

Fotos: Gimnasia y Tiro Oficial

Gimnasia y Tiro protagonizó una gran remontada en el clásico norteño y se llevó un valioso empate de Jujuy. Ante unos 2.000 hinchas salteños que acompañaron al equipo, el Millonario reaccionó cuando parecía complicado y rescató un punto clave en la pelea por ingresar al Reducido.



Después de un primer tiempo sin goles, el local abrió el marcador a los 17 minutos del complemento. Tras una pelota parada, Cosaro ganó de cabeza y puso el 1 a 0. Más tarde, un penal cometido por Guanini le permitió a Molina ampliar la diferencia y establecer el 2 a 0.



Pero el Albo no se rindió. A los pocos minutos, Rojas conectó de cabeza un centro de Montoya y descontó para mantener viva la ilusión. A los 40 minutos, el propio Guanini apareció también de cabeza para marcar el 2 a 2 y redimirse del penal cometido.



En el tramo final, Gimnasia de Jujuy buscó recuperar la ventaja mediante pelotas detenidas, pero el conjunto salteño resistió y aseguró la igualdad.



Con este resultado, Gimnasia y Tiro se mantiene entre los ocho mejores de la Zona A y continúa en puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.



Ahora, el equipo dirigido por el Albo volverá a jugar en casa: el próximo viernes recibirá a Atlanta en el estadio David Michel Torino, por una nueva fecha del campeonato.