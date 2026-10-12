Violento choque en la rotonda de Limache: un auto impactó contra un poste

Un violento siniestro vial se registró este lunes, alrededor de las 6:20, sobre avenida Paraguay, en sentido norte-sur, a la altura del Centro de Convenciones, en inmediaciones de la rotonda de Limache. Un Volkswagen Suran impactó contra un poste y dejó a cinco personas hospitalizadas, dos de ellas trasladadas en código rojo.

En diálogo con Aries, la oficial auxiliar Jessica Fernanda Illesca informó que el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta por un accidente con lesionados y que, al llegar al lugar, los efectivos encontraron a seis personas dentro del vehículo.

“Personal policial primer interventor constató seis ocupantes en el interior de un Volkswagen Suran, todos con signos vitales y conscientes”, explicó.

La oficial confirmó que el conductor y su acompañante fueron trasladados por el SAMEC en código rojo, debido a la gravedad de su estado.

De los otros cuatro ocupantes, tres fueron derivados al Hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismos e intoxicación etílica, mientras que el restante no requirió asistencia médica.

Investigan si el conductor estaba alcoholizado

Illesca aclaró que no fue posible realizar el test de alcoholemia al conductor ni a su acompañante en el lugar del accidente, debido a que ambos debieron ser trasladados de urgencia.

Sin embargo, confirmó que personal de la Dirección de Seguridad Vial se desplazó hasta el hospital para realizar las pruebas correspondientes.

La funcionaria también precisó que los seis ocupantes del vehículo son mayores de edad.

El automóvil sufrió importantes daños materiales como consecuencia del impacto. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística para determinar las circunstancias del siniestro.

Hasta el momento no se informó oficialmente el resultado del test de alcoholemia del conductor.