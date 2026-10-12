Menem respaldó a Caputo y denunció operaciones para desplazarlo: “No hay duda de su continuidad”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a respaldar al ministro de Economía, Luis Caputo, y desmintió las versiones sobre una posible salida del Gobierno de Javier Milei. Además, denunció la existencia de sectores que buscan generar incertidumbre sobre su continuidad.

“Cada vez que Toto Caputo está haciendo algo importante por la Argentina, sale un ejército de operadores a poner en duda su continuidad. No hay ninguna duda en la continuidad de Toto, esto que quede claro”, afirmó Menem en diálogo con LN+.

El dirigente libertario aseguró que estas versiones forman parte de una estrategia para desgastar al oficialismo. “Inventan cualquier estupidez respecto de esto porque lo que quieren hacer es debilitar al Gobierno. Ahora, no es Toto, es el Gobierno”, sostuvo.

Menem también defendió la política económica nacional y afirmó que durante la gestión libertaria se crearon más de 500.000 puestos de trabajo, aunque reconoció dificultades en algunos sectores productivos. Se trata de cifras mencionadas por el legislador durante la entrevista.

En el plano político, sostuvo que La Libertad Avanza buscará acuerdos con gobernadores que acompañen la reducción de impuestos y la desregulación económica, de cara a las elecciones de 2027.

Finalmente, ratificó que Javier Milei buscará la reelección presidencial y volvió a plantear la eliminación definitiva de las PASO, al considerar que representan un gasto innecesario para el Estado.