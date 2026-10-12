Milei viajará por quinta vez en el año a Estados Unidos: reuniones con empresarios y nuevos premios

El presidente Javier Milei viajará este martes 13 de octubre a Estados Unidos, en lo que será su quinta visita al país norteamericano en lo que va de 2026. Su destino será Washington, donde desarrollará una agenda que incluirá reuniones con empresarios, exposiciones económicas y actividades institucionales.

El mandatario partirá a las 23 y arribará el miércoles por la mañana junto a su comitiva. Ese mismo día se reunirá con Andy Kleinman, empresario argentino vinculado al sector tecnológico, y con Harold Hamm, fundador de Continental Resources y referente de la industria petrolera estadounidense.

Por la noche, Milei participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde recibirá un reconocimiento por su liderazgo e impacto global.

El jueves 15 expondrá ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el lema “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Allí también recibirá el premio Global Champion of Free Enterprise, por su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

La agenda contempla además su participación en un encuentro sobre memoria del Holocausto y lucha contra el antisemitismo, que se realizará en la Embajada Argentina en Washington.

El regreso del Presidente está previsto para el viernes 16 de octubre, a las 8.30 de la mañana.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, participará de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, previstas en Bangkok, Tailandia





Con información de Noticias Argentinas.