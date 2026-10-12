Independiente empató con Talleres y llega al clásico de Avellaneda sin poder recuperarse

Independiente empató sin goles ante Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Jadson Viera buscaba recuperarse de la goleada 4 a 1 sufrida ante Instituto, pero volvió a quedarse sin una victoria.

El Rojo tuvo dificultades durante el primer tiempo, aunque generó las situaciones más claras en el complemento. Santiago Montiel estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro libre que se estrelló contra el travesaño, mientras que Ezequiel Ávila y Luciano Cabral desperdiciaron otras oportunidades.

De acuerdo con la crónica de Noticias Argentinas, la mayor polémica llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando Nahuel Banegas convirtió con una volea, pero el gol fue anulado por una posición adelantada previa de Montiel.

Independiente piensa en Racing

Con este resultado, Independiente alcanzó los 18 puntos y quedó en el quinto puesto de la Zona A, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs. Talleres, por su parte, continúa último con nueve unidades.

El próximo compromiso del Rojo será el clásico de Avellaneda frente a Racing, previsto para el domingo 18 de octubre a las 14:45, en un encuentro importante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia.

Talleres, dirigido por Omar De Felippe, visitará a Boca Juniors el viernes 16 de octubre, desde las 21:30, con la necesidad de sumar puntos para salir del fondo de la tabla.