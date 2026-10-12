Comenzó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: 326 internos fueron llevados al nuevo penal

El Gobierno nacional comenzó este domingo el traslado de los presos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Los primeros 326 internos fueron movilizados bajo un fuerte operativo de seguridad, que incluyó vehículos blindados y la participación de las cinco fuerzas federales.

El procedimiento está coordinado por un Comando Unificado, integrado por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La mudanza se realiza de manera gradual y contempla controles de identificación, evaluaciones médicas y medidas de seguridad durante el recorrido. Los detenidos reciben pulseras con códigos QR para registrar sus movimientos.

El objetivo es completar el traslado de los aproximadamente 1.500 internos antes de fin de año y avanzar con el cierre definitivo de la histórica cárcel de Devoto, inaugurada en 1927.

El nuevo establecimiento de Marcos Paz tiene capacidad para 2.232 personas, distribuidas en cuatro unidades de máxima seguridad. Una vez completada la mudanza, también recibirá detenidos que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías porteñas.

El traslado generó cuestionamientos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advirtió sobre la falta de información previa a familiares y defensores y reclamó garantizar la continuidad de los estudios y los vínculos familiares de las personas detenidas.