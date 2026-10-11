Milei busca reemplazar tecnología china por estadounidense en las redes del Estado

El Gobierno de Javier Milei avanza en negociaciones con Estados Unidos para sustituir progresivamente tecnología china instalada en redes y sistemas informáticos de organismos públicos nacionales.

El proyecto contempla asistencia técnica y financiamiento estadounidense de hasta 13,9 millones de dólares durante tres años, aunque todavía se encuentra en etapa de diseño.

De acuerdo con información publicada por la Agencia Noticias Argentinas, la primera fase consistirá en identificar los equipos considerados sensibles y establecer prioridades para su reemplazo.

La iniciativa también prevé crear un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad, encargado de supervisar las redes estatales, detectar amenazas informáticas y coordinar respuestas ante posibles ataques.

El acuerdo se enmarca en la disputa tecnológica entre Washington y Beijing. Estados Unidos viene advirtiendo sobre presuntos riesgos de seguridad vinculados con proveedores chinos en sectores estratégicos.

En Argentina, el embajador estadounidense Peter Lamelas cuestionó especialmente a empresas como Huawei, al sostener que su tecnología podría comprometer información sensible.

Por ahora, no se informó qué organismos serán alcanzados, qué equipos se sustituirán ni cuándo comenzará el reemplazo.