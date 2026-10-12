Milei le deseó una pronta recuperación al papa León XIV antes de su operación

El presidente Javier Milei envió un mensaje de apoyo al papa León XIV, luego de que el Vaticano confirmara que el Pontífice será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: “Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”.

“Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, agregó Milei en su publicación del domingo 11 de octubre.

El Presidente también manifestó su esperanza de que el Pontífice pueda retomar pronto sus actividades y continuar al frente de la Iglesia católica.

León XIV, de 71 años, anunció que será operado en los próximos días después de que los médicos detectaran un pequeño nódulo pulmonar durante un control de rutina. La intervención se realizará en el hospital Gemelli de Roma y se prevé una internación de aproximadamente una semana.

La operación tendrá lugar a pocas semanas de la visita que el Papa tiene prevista a la Argentina en noviembre, como parte de una gira pastoral por Sudamérica. Hasta el momento, el Vaticano no anunció modificaciones en ese viaje.