Caballos sueltos en rutas y calles de Salta: retuvieron 16 animales para evitar accidentes

La presencia de caballos sueltos en calles y rutas de Salta volvió a motivar operativos policiales ante el peligro que representan para conductores, peatones y los propios animales.

El Departamento Caballería de la Policía de Salta retuvo 16 caballos que circulaban sin sujeción ni cuidadores en espacios públicos de distintas localidades.

Los procedimientos se realizaron en General Mosconi, Cerrillos, Morillo, Los Blancos, Capitán Pagé y Orán.

Por disposición de las fiscalías intervinientes, los animales fueron trasladados a dependencias de Caballería para su resguardo.

Qué sanciones pueden recibir los propietarios

La Policía recordó que dejar animales sueltos en la vía pública constituye una infracción al artículo 66 del Código Contravencional de Salta.

Los propietarios, tenedores o responsables pueden ser sancionados conforme a la normativa vigente.

Las autoridades solicitaron a los vecinos que, ante la presencia de caballos u otros animales sueltos en calles y rutas, den aviso al Sistema de Emergencias 911 para prevenir accidentes.