Tragedia en Tartagal: un hombre murió atropellado en la Ruta 34

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Un hombre de 36 años murió tras ser atropellado por un automóvil sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1445, en cercanías del paraje Virgen de la Peña, en Tartagal.

El siniestro ocurrió el domingo 11 de octubre, minutos antes de las 20, cuando efectivos de la Comisaría 3 fueron alertados sobre un accidente vial en la zona.

Según informó la Policía de Salta, por causas que todavía se investigan, un automóvil habría embestido al peatón. Personal sanitario llegó al lugar y constató que el hombre había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

Efectivos del Grupo Técnico de Criminalística realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro, mientras que personal de Seguridad Vial trabajó en el ordenamiento del tránsito.

En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial Tartagal, que deberá establecer las circunstancias del hecho.