Ablación multiorgánica: dos salteños recibirán trasplantes de riñón

Un nuevo operativo de ablación multiorgánica se realizó en el hospital San Bernardo de Salta, a partir de la donación de órganos y tejidos de un hombre de 40 años que se encontraba internado en el establecimiento. El procedimiento permitió procurar distintos órganos que fueron destinados a pacientes y centros médicos de varias provincias.

La intervención comenzó a las 6 de la mañana y se extendió hasta pasado el mediodía. Participaron equipos médicos y quirúrgicos de Salta, junto con un especialista que llegó para realizar la ablación hepática. Además, se trasladaron por vía aérea desde La Plata insumos necesarios para la preservación de los órganos.

Como resultado del operativo, uno de los riñones permanecerá en Salta para ser trasplantado a un paciente de la provincia, mientras que el segundo fue asignado a una paciente salteña que se encuentra bajo tratamiento y será intervenida en Tucumán.

Por otra parte, el hígado fue derivado a un centro de alta complejidad de Buenos Aires. También se realizó la ablación del páncreas como parte del procedimiento multiorgánico, mientras que las córneas fueron enviadas a Santiago del Estero para su procesamiento biológico y posterior asignación.

El operativo estuvo coordinado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI Salta), dependiente del Ministerio de Salud Pública. Su director, Luis Canelada, destacó la complejidad de este tipo de intervenciones, que requieren la participación simultánea de distintas especialidades médicas y una coordinación logística para preservar los órganos y garantizar su traslado.

“La concreción de un proceso de esta magnitud refleja la capacidad técnica y la entrega constante del sistema de salud público, donde interactúan múltiples disciplinas contra reloj”, señaló Canelada, quien también remarcó que la decisión de donar permite ofrecer posibilidades de tratamiento a personas que llevan meses o años esperando un trasplante.

En lo que va de 2026, Salta acumula más de un centenar de procesos e implantes de órganos y tejidos realizados en articulación con el sistema nacional de procuración y trasplante.

Sin embargo, la demanda continúa siendo elevada. Actualmente, más de 300 salteños permanecen en lista de espera para recibir un órgano o tejido, principalmente pacientes que necesitan un trasplante renal o de córneas. A ellos se suman otras 500 personas que atraviesan distintas etapas de evaluación y estudios previos a un posible trasplante.

Desde el área sanitaria recordaron la importancia de conversar sobre la donación de órganos en el ámbito familiar, teniendo en cuenta que cada procedimiento puede representar una oportunidad de tratamiento para quienes esperan un trasplante.