El desarrollo de Salta tiene una prioridad: su gente

El otro día caminaba por la calle Caseros, poco antes de llegar a Córdoba, donde hay varios locales que venden productos locales y regionales. No pude evitar detenerme a mirar una vidriera. Entre artesanías y recuerdos, había varias remeras exhibidas y unos imanes con diseños inspirados en los iconos de nuestra provincia con frases en inglés: una decía “You have to know Argentina, you have to know Salta” (“Tenés que conocer la Argentina, tenés que conocer Salta”). Después de chequear bien lo que significaba, me sacó una sonrisa espontánea, pero también me dejó dando vuelta una idea: lo de conocer Salta dejó de ser un simple gancho para el turismo para convertirse en un dato que trasciende a esa actividad.

Hoy a Salta la están conociendo en el mundo, y no únicamente por la belleza de nuestros paisajes o la calidez de nuestra gente. Ese "llegar al mundo" se traduce hoy en una estrategia clara de inserción internacional inteligente que hemos estimulado muchísimo en los últimos años.

Salta no mira el mapa global con anteojeras ni con dogmatismos ideológicos. Los salteños cuando buscan un trabajo en una empresa no lo hacen pensando en el origen de los capitales. Ser serios es pensar el desarrollo de nuestra región mirando tanto a Occidente como a Oriente, ofreciendo previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras para que todos las cumplan sin excepciones ni privilegios.

Esta semana recibimos a una importante delegación de los Estados Unidos para presentar el potencial de desarrollo de nuestra provincia y avanzar en proyectos de infraestructura, energía y conectividad en el marco del Corredor Andes-Atlántico. Y, al mismo tiempo, festejamos hitos como la puesta en marcha de la planta de carbonato de litio de la surcoreana POSCO en la Puna, o el China Day que se llevó a cabo en la Universidad Católica.

De eso mismo conversamos en Jujuy con los gobernadores de la región durante el Seminario de Litio. La minería dejó de ser un proyecto en un papel para convertirse en un motor económico concreto. Pero la riqueza del subsuelo no sirve de nada si se liquida a expensas de la gente. Como sostuve ante los dirigentes y empresarios de la región, el desarrollo minero exige absoluta transparencia ambiental, una protección irrestricta del agua y, por sobre todas las cosas, la participación real de las comunidades locales y los pueblos originarios.

Una provincia solo puede proyectarse con firmeza hacia afuera si sus instituciones adentro son sólidas y tienen rostro humano. Por eso fue tan significativo acompañar al gobernador Gustavo Sáenz en la inauguración del nuevo edificio anexo “Malvinas Argentinas” del Ministerio Público en la Ciudad Judicial, una obra que fortalece la administración de justicia y optimiza la atención ciudadana. Vivimos un momento de profunda emoción con la inauguración del Salón Auditórium “Dra. Mirta Lapad”.

Hubo lágrimas de sus hijos y de su familia, y palabras de merecido reconocimiento de parte del gobernador. Sin embargo, la mayor reivindicación de Mirta no estuvo únicamente en las placas ni en los discursos oficiales, sino en también el afecto con el que mucha gente habló de ella. Durante sus años como Asesora General de Incapaces, Mirta encarnó un servicio público sensible, cercano y comprometido con la defensa de los más vulnerables. El verdadero sello de su vida fue el agradecimiento silencioso de miles de salteños que encontraron en su despacho a una mujer dispuesta a escucharlos y protegerlos.

Ahí es donde creo todo cobra sentido. Que en Nueva York, en Seúl o en Washington sepan con buenos ojos dónde queda Salta es un orgullo y una oportunidad enorme. Salta se abre al mundo, sí, pero sin resignar la dirección de una estrategia de desarrollo autónoma y soberana, valorando la identidad y respetando su historia, y siempre —lo más importante— poniendo primero a su gente.

Hasta la próxima.