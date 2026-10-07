Hay algo interesante que está pasando con Gustavo Sáenz

Porque cuando Buenos Aires empieza a mirar seguido a un gobernador del interior, en política generalmente algo está pasando.

Clarín puso el foco en su relación con el Gobierno nacional, pero también en sus diferencias.

Infobae planteó una definición interesante: Sáenz necesita a Milei y Milei necesita a Sáenz.

Y La Nación también viene siguiendo los movimientos de los gobernadores y el lugar que pueden ocupar en la política nacional.

Ahora, ¿qué están viendo?

Creo que hay una característica que explica bastante: la ductilidad política de Gustavo Sáenz.

La capacidad de dialogar sin necesariamente obedecer. Y de reclamar sin romper todos los puentes.

Parece sencillo. En Argentina es casi un deporte extremo.

Porque nos acostumbramos a una política donde si hablás con alguien sos socio, si lo criticás sos enemigo y si te sacás una foto ya te adjudicaron partido, alianza y candidatura.

Sáenz viene manteniendo diálogo con Milei, pero al mismo tiempo reclama recursos, rutas y obras para Salta.

Y ahí aparece una discusión bastante más grande que un nombre propio.

¿Qué lugar ocupa el interior en la Argentina que viene?

Porque hablamos de minería, energía, litio, alimentos y corredores bioceánicos. Buena parte de los recursos estratégicos que la Argentina quiere mostrarle al mundo están en las provincias.

Sin embargo, todavía tenemos un país donde muchas decisiones se toman mirando desde Buenos Aires hacia el interior y no desde el interior hacia Buenos Aires.

Sáenz viene insistiendo justamente con una palabra que parecía haber quedado medio guardada en algún cajón de la Constitución: federalismo.

Y quizás esa sea también una de las razones por las que su figura empieza a aparecer cada vez más en el radar nacional.

Porque la ductilidad en política también sirve para atravesar momentos distintos.

Sáenz ya construyó acuerdos con dirigentes de orígenes políticos muy diferentes y logró mantener una identidad provincial en medio de cambios muy fuertes a nivel nacional.

Y eso inevitablemente abre interrogantes.

Durante décadas, para tener proyección nacional parecía que primero había que instalarse en Buenos Aires.

Quizás la discusión ahora pueda darse al revés: que Buenos Aires empiece a mirar hacia las provincias para encontrar dirigentes con experiencia de gestión.

Y ahí Salta tiene algo para decir.

Porque más importante que preguntarnos qué lugar puede ocupar Gustavo Sáenz en el futuro es preguntarnos qué significaría para Salta tener a uno de sus dirigentes sentado en las mesas donde se discute el rumbo de la Argentina.

Después vendrán los nombres, las fórmulas y los tiempos electorales.

Pero en política hay señales que conviene aprender a leer.

Y cuando los medios nacionales empiezan a mirar hacia el Norte con mayor frecuencia, quizás la noticia no sea solamente a quién están mirando.