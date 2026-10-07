En este caso hay elementos que le dan mayor peso a un indudable avance de una de las actividades que mejores rendimientos está exhibiendo. La que se puso en marcha en la mañana del martes es la séptima planta productora de carbonato de litio en Argentina y su habilitación estuvo acompañada por un pacto entre las provincias de Salta y Catamarca y la minera surcoreana para avanzar con nuevas etapas que proyectan una producción de 100.000 toneladas anuales de productos de uno de los minerales más demandados en estos tiempos.

Quizás el dato más importante es un antecedente que confirma que -aunque signifiquen compartir los resultados- los acuerdos generan más beneficios que las pujas que permitirían alcanzar mayores ventajas, pero solo a una parte de las que están en conflicto. Es lo que entendieron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, de Catamarca, cuando acordaron facilitar la explotación de litio en 2021. En mayo de ese año, los mandatarios firmaron el Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero "Sal de Oro", un convenio que se diseñó específicamente para destrabar las inversiones en el Salar del Hombre Muerto, un territorio afectado por un diferendo limítrofe histórico que lleva casi un siglo sin resolución definitiva.

Debe señalarse que el pacto no significó de ninguna manera que las partes renunciaran a sus pretensiones de soberanía territoriales pero era necesario que convirtieran la confrontación en cooperación para otorgar seguridad jurídica al proyecto minero en ciernes. La negociación permitió determinar un esquema para distribuir de forma equitativa las regalías y tributos generados, que en 2022 fue ratificado por ambas legislaturas provinciales.

Desde entonces a la fecha, la empresa surcoreana acumula una inversión superior a los 2.000 millones de dólares, que generó más de 5.000 puestos de trabajo, entre ellos más de 600 empleos directos, la mayor parte de los cuales es mano de obra local. Posco Argentina también promovió el fortalecimiento de una red de más de 270 proveedores locales, que se ampliará con el aumento gradual de la producción durante 2027.

Estos datos y proyecciones se están fortaleciendo en un momento muy oportuno. Tanto el catamarqueño Jalil como Gustavo Sáenz, alientan sendos proyectos políticos a los que sirve la concreción de iniciativas de fuerte impacto no solo económico sino también social. Fue justamente el gobernador salteño el que planteó que los beneficios de la actividad deben medirse más allá de los volúmenes de producción y de las toneladas exportadas o números fríos; “se mide , dijo. La nueva planta es el primer proyecto incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que entra en funcionamiento en Catamarca y tal circunstancia fue destacada por Jalil

También al gobierno nacional le importó cabalgar sobre una muestra del crecimiento de la minería, uno de los tres sectores que lo registra .Por ello llegó a la Puna una representación de primera línea, encabezada por el Jefe de Gabinete libertario y la propia hermana presidencial.

Retener el poder, en vísperas de un año electoral vale tanto como gobernar. A ese fin, mostrar resultados de gestión ya es parte de la campaña.

Salta, 07 de octubre de 2026