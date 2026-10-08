La dinámica política mundial obliga a la permanente configuración de pactos bi y multilaterales, como el que se suscribió en la última semana de septiembre en Nueva York, cuando se desarrollaba la Asamblea General de Naciones Unidas. Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de inversión de 7 mil millones de dólares en infraestructura durante 2027, que involucra al noroeste argentino y tiene a Salta como una de sus participantes. Es que la meta prioritaria es fortalecer las cadenas de suministro de energía y recursos clave como el litio, el cobre, el petróleo y el gas, para lo que se deben resolver problemas logísticos y de conectividad.

A ese fin es que el pasado martes, los enviados de Washington se reunieron con las autoridades provinciales para hacer un relevamiento de la actual situación pero también de las dificultades que no se resuelven precisamente por el limitado acceso a recursos, que obliga a fijar prioridades, que no necesariamente coinciden con las demandas de las economías desarrolladas.

Cabe señalar que el Norte Grande lleva más de medio siglo batallando para concretar un corredor bioceánico transversal al sentido de la Cuenca del Plata, centrado en la salida al Pacífico, la renovada alianza geopolítica y económica alentada por los presidentes Trump y Javier Milei, promueve el corredor Andes-Atlántico. Es el que justifica el acuerdo financiero respaldado por el EXIM Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos y así lo indica el texto convenido.

Se trata del primer corredor de inversión global en el hemisferio occidental, según la información del Departamento de Estado, y busca conectar a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero e infraestructura. También se destacó que el objetivo es modernizar la infraestructura energética, de transporte y digital que conecta el noroeste argentino, rico en minerales críticos, y la cuenca de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico.

Si bien el punto central es el financiamiento del desarrollo hidrocarburífero, en el que se invertirán por lo menos unos 6 mil millones dólares, de forma complementaria el programa abarca inversiones en la Hidrovía, el proceso de privatización de ramales ferroviarios como el Belgrano Cargas y la vía Vaca Muerta-Bahía Blanca, la transmisión eléctrica mediante el proyecto AMBA I, y la expansión en conectividad digital a través de Arsat y otras redes, redes de fibra óptica y operadoras como Metrotel. Es en ese tramo en el que se trepa Salta, ya que el ramal C-14 está señalado puntualmente.

Los funcionarios salteños y la delegación de alto nivel que envió el país del norte integraron mesas técnicas referidas a cuatro ejes: infraestructura y transporte; energía; minería; y telecomunicaciones, conectividad y transformación digital. Son gestiones que transitan por canales y planos diferentes a los que ocupan la tarea cotidiana del Gobierno Provincial, pero concurren en definitiva en un punto en que las definiciones pasan por sostener objetivos que aseguren el aprovechamiento de recursos en función del crecimiento económico para alcanzar el desarrollo integral.

Son momentos en que, reconociendo las dificultades actuales, todos los sectores deben presentar sus demandas pero participando activamente en las soluciones.

Salta, 08 de octubre de 2026