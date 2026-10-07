La visita papal al Cottolengo

El itinerario del próximo viaje del papa León XIV a la Argentina ya está anunciado. Hay allí una importante visita al Cottolengo de don Orione en Claypole, provincia de Buenos Aires.
Opinión07/10/2026 Padre Julio Raúl Méndez

Frases políticos Rojo (10)

Se trata de un predio de 50 hectáreas, fundado por san Luis Orione en 1935 cuando visitó nuestro país. Es un establecimiento, a cargo de sacerdotes, hermanos religiosos y religiosas, también con personal laico y voluntarios. Todos dedicados a la atención integral de personas con las mayores discapacidades.

Los internos superan las cuatrocientas personas con muy serias limitaciones mentales y motoras. Muchos de los internos son abandonados por sus familiares. 

Visitar el Cottolengo es tocar, por un lado, lo más débil de las situaciones humanas, pero, por otro, tocar la grandeza del amor cristiano que se hace cargo del que sufre.

Maravilla ver cómo esos religiosos y sus colaboradores entregan su propia vida para que los discapacitados puedan vivir mejor. Lo que logran es grandioso.

Lo primero que reciben esos hombres y mujeres de todas las edades y de los más lacerantes padecimientos es la certeza de que son amados. 

A partir de ese reconocimiento se afirma en la práctica la dignidad humana y de hijos de Dios que ninguna minusvalía puede quitar. Al contrario, se afirma en la práctica que ellos son destinatarios de un especial amor y de una obligación social de atención. 

Sus afectadas capacidades son el punto de partida para lograr un desarrollo que les da alegría. Esto es contagioso.

Desde el Cottolengo de don Orione se hace un llamado para no dejar esos hermanos argentinos en el olvido.

La visita del Papa persigue varios objetivos. 

Confirmará en su vocación y su servicio a quienes cumplen uno de los mandatos evangélicos: estuve enfermo y me viniste a visitar; tenía hambre y me diste de comer; estaba desnudo y me vestiste. 

Llevará su bendición y su consuelo a los internos.

Pondrá ante las miradas de la sociedad esa debilidad y esa grandeza, para que la mano de los argentinos y del Estado se haga presente. Para que no nos desentendamos de los que padecen alguna discapacidad. 

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