La Selección sin Messi: cuánto dinero podría dejar de ingresar la AFA

El último partido de Lionel Messi con la Selección argentina también marca el comienzo de un desafío económico para la AFA. La presencia del capitán se convirtió durante dos décadas en uno de los principales activos comerciales del seleccionado y tuvo incidencia directa en el valor de los amistosos internacionales.

Un antecedente permite dimensionarlo. Para el amistoso frente a Marruecos de 2019 se había informado que el acuerdo contemplaba un pago cercano al millón de euros si Messi disputaba al menos 70 minutos. Tras su baja por lesión, medios internacionales señalaron una reducción de unos 450.000 euros en lo que debía desembolsar la federación marroquí. Sin embargo, en aquel momento también existieron versiones que indicaron que la AFA mantenía un monto garantizado mediante otros acuerdos comerciales, por lo que aquel caso debe tomarse como referencia del valor que generaba la presencia de Messi, y no necesariamente como una pérdida directa para la entidad argentina.

Según publicó CatamarcaYa, la diferencia económica en la etapa post-Messi podría alcanzar entre US$4,5 millones y US$5 millones anuales solamente en partidos de exhibición. Se trata de una estimación realizada a partir del valor adicional atribuido a Messi, y no de una proyección oficial difundida por la AFA. El medio sostiene además que el caché de Argentina con el capitán se ubicaba entre US$3 millones y US$4 millones por amistoso. Esa última escala coincide con cifras que ya se manejaban para la Selección campeona del mundo en 2023.

El impacto podría extenderse a los patrocinios internacionales y derechos comerciales. La AFA expandió en los últimos años su presencia entre marcas de China, India, Estados Unidos y Medio Oriente, con Messi como figura central de esa internacionalización. Su salida obligará ahora a vender una Selección apoyada más en el título mundial, la identidad del equipo y figuras como Julián Álvarez, Lautaro Martínez o Emiliano Martínez que en un único ícono global.

La dimensión exacta de esa pérdida recién podrá medirse con los próximos contratos. Lo concreto es que termina una etapa en la que tener a Messi disponible modificaba el precio del producto Selección Argentina, y la AFA deberá demostrar cuánto de ese valor comercial puede conservar después de su despedida.