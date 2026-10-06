Los récords que deja Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi se despide este martes de la Selección argentina dejando una colección de números que explican la dimensión de su carrera internacional. Antes del partido ante Benín, el capitán acumula 207 encuentros y 125 goles con la camiseta albiceleste.

Con esas cifras, Messi es el máximo goleador histórico de Argentina y también el jugador con más presencias en la Selección. Su recorrido en la Mayor comenzó el 17 de agosto de 2005 ante Hungría y se extendió durante más de dos décadas.

También dejó marcas inéditas en los Mundiales. Disputó seis Copas del Mundo —2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026— y alcanzó los 34 partidos mundialistas, récord absoluto en la historia de la competencia. Además, fue el primer argentino en marcar goles en cuatro ediciones distintas.

En las Eliminatorias Sudamericanas jugó 72 partidos y convirtió 36 goles. Comparte el récord de presencias en la clasificación de Conmebol con Iván Hurtado y es el máximo goleador histórico del torneo clasificatorio.

Su historia con la Selección también quedó marcada por los títulos. Messi conquistó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. A esos logros se suman el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

En su última Copa del Mundo, disputada este año, volvió a tener un papel decisivo: marcó ocho goles y dio cuatro asistencias, y Argentina alcanzó la final ante España.

Este martes, ante Benín en el Monumental, Messi cerrará definitivamente una etapa de más de 20 años con la camiseta argentina. Una despedida atravesada por los números, pero también por una historia que transformó para siempre su vínculo con la Selección.