La OMS exige respuestas a Rusia tras una muerte sospechosa y un aislamiento masivo

Una sombra de incertidumbre y hermetismo vuelve a cernirse sobre los laboratorios de alta seguridad en Rusia, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconociera que se encuentra imposibilitada de realizar una evaluación de riesgos certera tras la muerte de una trabajadora científica.

El trágico deceso de la mujer, ocurrido el pasado 2 de octubre a causa de una neumonía fulminante, desató un operativo de contención de gran escala que incluyó el monitoreo médico de cerca de doscientas personas vinculadas a su círculo cercano.

Frente a la sospecha latente de un cuadro de peste neumónica —la variante más agresiva y de transmisión respiratoria de la bacteria Yersinia pestis—, el director general del organismo multilateral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reclamó a Moscú detalles técnicos sobre las muestras de laboratorio y el fundamento de las estrictas medidas sanitarias desplegadas.

Del otro lado, las autoridades rusas se han abroquelado en una postura de total hermetismo y negación. El Kremlin desestimó de plano la existencia de un brote epidémico en la región y rechazó categóricamente las versiones que apuntan a una posible filtración accidental de un patógeno letal desde el interior del instituto de investigación.

Si bien los reportes oficiales preliminares enviados a Ginebra sostienen que no se han detectado nuevos casos ni rastros de agentes de alto riesgo entre los contactos aislados, la falta de transparencia documental mantiene en alerta a la comunidad científica global.

Con la advertencia de que la enfermedad puede resultar mortal en pocas horas si no se interviene a tiempo con antibióticos, la OMS insiste en romper el silencio ruso para esclarecer los motivos reales de un operativo que, más allá de la calma pregonada por el poder político, reaviva los fantasmas sobre la seguridad en el manejo de agentes biológicos peligrosos.

(Con información de TN)