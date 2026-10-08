INAMU lanzó aportes de hasta $1,4 millones para proyectos musicales de todo el país

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) lanzó la Convocatoria Anual de Fomento 2026, destinada a solistas y agrupaciones musicales registradas en el organismo y con proyectos declarados oficialmente.

La Resolución 186/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, contempla hasta 258 fomentos regionales de $700.000 cada uno, distribuidos entre Centro, Metropolitana, NEA, NOA, Nuevo Cuyo y Patagonia.

Además se otorgarán hasta 20 aportes de $1 millón para actividad coral y otros 60 fomentos nacionales de $1,4 millones cada uno. Los fondos provienen en parte de un convenio de cooperación entre la Secretaría de Cultura de Nación y el INAMU.

Podrán presentarse personas músicas registradas que cuenten con un proyecto artístico, ya sea solista o grupal. Quedan excluidos quienes ya hayan sido beneficiarios de fomentos del INAMU en convocatorias realizadas durante 2025 o 2026, hasta la apertura de esta edición.