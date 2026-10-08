Ganancias 2025: ARCA prorrogó hasta el 30 de octubre la presentación de la declaración jurada

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 30 de octubre de 2026 el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución General 5911/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Comprende tanto a contribuyentes del régimen general como a quienes estén adheridos al régimen de declaración jurada simplificada.

El vencimiento para presentar la documentación había sido prorrogado previamente hasta el 13 de octubre. ARCA justificó la nueva extensión por el impacto que tienen sobre la liquidación de Ganancias las modificaciones introducidas por la Ley 27.826, sancionada en septiembre.

La resolución establece una distinción clave: la presentación podrá hacerse hasta el 30 de octubre, pero mantiene como fecha de vencimiento del pago el 27 de julio de 2026. También trasladó al 16 de noviembre el proceso sistémico relacionado con la caracterización como “Pequeño Contribuyente”.