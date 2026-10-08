Argentina autorizó a Ethiopian Airlines a operar vuelos internacionales regulares de carga

El Gobierno nacional habilitó a Ethiopian Airlines Group para operar servicios internacionales regulares de transporte aéreo exclusivo de cargas en territorio argentino.

La autorización fue otorgada mediante la Disposición 26/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La empresa había solicitado el permiso dentro del marco bilateral vigente entre Argentina y Etiopía.

El instrumento autoriza a la aerolínea a operar con derechos de tráfico correspondientes a la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena libertad aérea, lo que amplía considerablemente las posibilidades comerciales de sus operaciones cargueras.

La autorización alcanza exclusivamente al transporte de cargas y no implica, por este instrumento, la incorporación de nuevos vuelos regulares de pasajeros.