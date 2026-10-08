Zigarán sobre el Conejo Martínez: “La gente le tiene miedo, es una persona que infunde temor”

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, se refirió en Pelo y Barba por Aries a la situación del exintendente Carlos “Conejo” Martínez y aseguró que su presencia en la localidad generaba temor entre los vecinos y condicionaba el funcionamiento de la Municipalidad. Además, sostuvo que circulaban versiones sobre las intenciones del exjefe comunal de financiar a un candidato para recuperar influencia política en las próximas elecciones.

Zigarán relató que Martínez había cumplido prisión domiciliaria en una vivienda ubicada frente a la Municipalidad. Según explicó, inicialmente no tuvo inconvenientes con esa situación, pero comenzó a preocuparse cuando observó que empleados municipales cruzaban diariamente hacia la casa del exintendente. “Es como que llevaba un control de la Intendencia”, manifestó, al señalar que esos movimientos alteraban el ritmo de trabajo de la administración.

“La gente sí le tiene miedo”

El interventor fue contundente al describir el clima que, según su testimonio, generaba la presencia de Martínez en Aguas Blancas. “La gente sí le tiene miedo, es una persona que infunde temor”, afirmó. También aseguró que el exintendente contaba con una custodia integrada por personas con antecedentes penales, circunstancia que, según indicó, incrementaba la preocupación entre los vecinos.

Ante esta situación, Zigarán sostuvo que comenzó a realizar manifestaciones públicas y que, pocos días después, la Justicia dispuso que Martínez continuara cumpliendo la prisión domiciliaria en una vivienda de su hija, en Orán.

¿Un intento de recuperar el poder político?

Y explicó la influencia que conserva el exintendente en la estructura política de Aguas Blancas, Zigarán reveló que había recibido comentarios sobre un eventual intento de Martínez de financiar a otro dirigente para competir en las próximas elecciones municipales.

“Quedan rumores de que estaba buscando a alguien para esponsorear, para ahora en mayo presentarse”, señaló. Según explicó, la intención que le atribuyen esas versiones sería recuperar el control político del municipio a través de un candidato propio.

El interventor aclaró que se trata de información que circula en la localidad y no de una maniobra comprobada. También sostuvo que nunca conoció personalmente a Martínez y evitó dar por confirmadas las versiones sobre su estado de salud.

Las declaraciones se producen mientras continúa la situación judicial del exintendente, cuya salida de la Municipalidad dio lugar a la intervención provincial. El testimonio de Zigarán vuelve a poner en discusión la influencia política que Martínez habría conservado sobre la administración local, incluso después de haber sido apartado del cargo.