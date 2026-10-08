Tensión en Aguas Blancas: advierten que el conflicto con los bagayeros puede agravarse



El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, advirtió en Pelo y Barba por Aries que la situación en la frontera con Bolivia sigue siendo conflictiva y que podrían producirse nuevos enfrentamientos entre bagalleros y fuerzas federales. Además, cuestionó una decisión que atribuyó al Gobierno nacional y que, según aseguró, afecta las negociaciones destinadas a ordenar el movimiento de mercadería entre Aguas Blancas y Bermejo.

Zigarán reveló que venía trabajando junto a Paula Alanís, responsable de Aduana en Orán, para promover reuniones con los trabajadores fronterizos y avanzar hacia mecanismos de ingreso legal de mercaderías. Sin embargo, aseguró que este jueves recibió una comunicación de la funcionaria en la que le informó que sería desplazada de su cargo.

“Esta mañana me llama que la están sacando del cargo”, expresó el interventor, quien consideró que la decisión representa un retroceso en las gestiones realizadas. El supuesto desplazamiento todavía no cuenta con confirmación oficial de las autoridades nacionales.

Advierten por nuevos enfrentamientos en la frontera

El funcionario sostuvo que el objetivo de las conversaciones era lograr que los bagayeros dejaran de utilizar pasos clandestinos y comenzaran a trasladar mercadería mediante los controles aduaneros habilitados. Según explicó, esto permitiría formalizar la actividad y reducir los riesgos de cobros ilegales durante el transporte hacia otras localidades.

No obstante, reconoció que la tensión permanece. “Eso es latente, de todos los días”, señaló sobre los enfrentamientos, y advirtió que las modificaciones en los controles pueden provocar nuevas reacciones.

“Eso va a terminar en un nuevo enfrentamiento hasta que, como pasa todo en Argentina, lamentablemente pase algo grave”, manifestó Zigarán, quien expresó su preocupación por las consecuencias que podría tener una escalada del conflicto para los habitantes de Aguas Blancas y Bermejo.

Controles, coimas y narcotráfico

El interventor también vinculó la necesidad de formalizar el comercio fronterizo con las investigaciones por presuntos hechos de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.

En ese sentido, hizo referencia al procedimiento realizado por Gendarmería Nacional en la sede de la Policía Federal de Salta, en el marco de una investigación por presuntas coimas. Para Zigarán, los mecanismos legales de circulación de mercaderías también permitirían reducir las oportunidades de cobros ilegales.

Finalmente, defendió la necesidad de mantener los controles fronterizos y advirtió sobre el riesgo de que el narcotráfico aproveche los circuitos clandestinos de mercadería. Aclaró que, cuando habla de posibles cierres, se refiere a los pasos no habilitados y no al cruce internacional formal, que continúa operativo las 24 horas.