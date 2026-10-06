Diez hospitales del interior cambian autoridades y hay designaciones retroactivas

Una amplia renovación de cargos directivos alcanza a diez hospitales del interior de Salta, con designaciones y reemplazos en gerencias generales, administrativas, sanitarias y de atención a las personas. Las decisiones fueron publicadas este martes, aunque no todos los cambios comenzaron ahora.

En La Unión, Ariel Marcelo Freyre reemplaza a Blanca Azucena Nieva como gerente general y Tamara Beatriz Caminos asume la gerencia administrativa en lugar de Sara Reymunda Burgos. En La Merced, María Belén Aranda fue designada en Atención de las Personas, mientras que Micaela Viviana Gutiérrez quedó como gerente general.

También fueron oficializados Oscar Alberto Coria en Cachi; Fanny Viviana Orellana Masciarelli en Angastaco; Teresa Magdalena Alemán en Santa Victoria Oeste; Rodolfo Aníbal Real Díaz en Aguaray; Sonia Noemí Liquin en La Poma y Luis Eduardo Gerónimo en El Potrero. General Mosconi también registra modificaciones en Atención de las Personas.

El caso de Orán concentra varios movimientos en la estructura del hospital San Vicente de Paul, desde la gerencia general hasta las áreas sanitaria y de atención. La particularidad del paquete es que varias decisiones regularizan funciones con vigencias anteriores: en General Mosconi, por ejemplo, la designación de Susana Beatriz Martínez como gerente de Atención de las Personas rige desde marzo de 2025.