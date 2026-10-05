Meningitis: solo el 57% de los adolescentes tiene la dosis prevista a los 11 años

La cobertura de vacunación contra el meningococo, una de las bacterias que puede provocar meningitis, sigue por debajo de los niveles esperados en bebés y adolescentes argentinos, según datos oficiales difundidos en el marco del Día Mundial de la Meningitis.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud correspondientes a 2025, la primera dosis aplicada a los tres meses alcanza una cobertura del 89,9%; la segunda, prevista a los cinco meses, baja al 85%, mientras que el refuerzo de los 15 meses desciende al 76,9%. Entre los adolescentes, la situación es más marcada: la dosis indicada a los 11 años llega apenas al 57,2%, aunque asciende al 75,4% al contabilizar aplicaciones realizadas fuera de término.

Especialistas recordaron por Noticias Argentinas que el objetivo de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional es alcanzar coberturas de al menos 95%. La meningitis bacteriana puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones graves, por lo que recomiendan completar los esquemas y consultar de inmediato ante síntomas como fiebre, rigidez de nuca, dolor de cabeza, vómitos o sensibilidad a la luz.