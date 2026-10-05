Diálisis en alerta en Salta y Jujuy: centros privados reclaman a PAMI una actualización urgente

La Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (CEPRIDIASA) presentó ante la Unidad de Gestión Local XII de PAMI un pedido urgente para actualizar los valores reconocidos por las prestaciones de diálisis. La entidad sostiene que existe un creciente desfasaje entre los aranceles actuales y los costos necesarios para sostener la atención.

El planteo, firmado por el presidente de la asociación, Walter Mario Espeche, advierte que la situación resulta especialmente compleja para los centros ubicados en el interior provincial, donde se agregan mayores gastos de traslado de pacientes, logística e insumos. A eso se suman subas en servicios públicos, salarios, honorarios médicos, medicamentos e impuestos.

Los prestadores remarcaron además que deben garantizar servicios indispensables que se contratan por fuera de los propios centros, como accesos vasculares, laboratorios y vacunación, costos que también terminan formando parte de la atención integral de los pacientes.

“Resulta imperiosa una recomposición de los valores por parte de PAMI”, sostiene la presentación. CEPRIDIASA señaló que el reclamo apunta a preservar la continuidad y calidad de las prestaciones de diálisis frente a una estructura de costos que continúa creciendo sin una actualización equivalente de los aranceles.