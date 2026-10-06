Privatización de AySA: dos grupos compiten por el 90% y el jueves abren las ofertas económicas

El proceso entra en una instancia decisiva. Nueve empresas, agrupadas en dos propuestas, superaron la etapa técnica para quedarse con el paquete accionario estatal.
 
Argentina06/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La privatización de AySA avanzará este jueves 8 de octubre con la apertura de las ofertas económicas de los dos grupos que lograron superar la evaluación técnica de la licitación pública nacional e internacional.

En carrera quedaron una propuesta integrada por Rowing, Arcos Saneamento e Participacoes, PHX Aqua AR y Transclor, y otra conformada por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El dictamen de preselección no recibió impugnaciones. 

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La licitación contempla la transferencia a un operador estratégico de la totalidad de las acciones que conserva el Estado nacional en AySA, equivalentes al 90% de la compañía. La apertura de las propuestas económicas quedó fijada para este jueves a las 10 mediante la plataforma CONTRAT.AR.

La operación forma parte del proceso de privatización autorizado por el Gobierno. A partir de las ofertas económicas se abrirá una de las etapas centrales para determinar quién podría asumir el control de la empresa de agua y saneamiento.

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