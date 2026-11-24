El Hospital San Bernardo atendió a 65 pacientes por siniestros viales durante el fin de semana largo, de los cuales 54 eran motociclistas. Representan el 83% de los ingresos vinculados con hechos de tránsito.

El informe del Programa de Emergencia comprende desde el viernes 20 de noviembre a las 8 hasta este martes 24 a las 8.

Los ingresos por siniestros viales

Además de los motociclistas, recibieron asistencia cinco ciclistas, tres automovilistas, dos peatones y una persona vinculada con un hecho de transporte público.

Estas atenciones forman parte de los 169 ingresos por accidentes registrados durante el período.

Más de mil atenciones en cuatro días

En total, la guardia contabilizó 1.117 pacientes: 899 atenciones ambulatorias, 169 por accidentes y 49 derivaciones desde otros centros de salud.

Del total de consultas, 206 requirieron hospitalización. El hospital también informó que se realizaron 59 cirugías durante esos cuatro días.