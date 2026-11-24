Desde este martes 24 de noviembre, Salta pone en marcha las jornadas de Puesta al Día de Vacunación, destinadas a completar esquemas en todas las edades. La atención será gratuita, sin turno previo ni orden médica.

La campaña continuará hasta el 7 de diciembre y abarcará todas las áreas operativas de la provincia. Además de hospitales y centros de salud, los equipos llegarán a escuelas, clubes, merenderos y zonas de difícil acceso.

Quiénes pueden acercarse

La convocatoria incluye a niños, adolescentes, adultos y mayores de 65 años, con especial atención a bebés menores de un año, niños de un año y personas gestantes.

Desde Salud Pública recomiendan llevar el carnet de vacunación para revisar las dosis recibidas y determinar cuáles faltan. El objetivo es superar el 95% de cobertura antes de fin de año.